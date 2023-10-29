Папин: это моё худшее выступление в карьере

Российский боксёр Алексей Папин прокомментировал поражение от соотечественника Сослана Асбарова в поединке в первом тяжёлом весе, который прошёл в Москве.

«Я думаю, что это худшее моё выступление в карьере. Но на то есть причины: год простоя, лечение травм. Всё-таки тренировки — это всё классно, спарринги — классно, но нахождение в ринге — совсем другое. То есть год без нахождения в ринге даёт о себе знать. Соперник действительно хороший, он провёл хорошую работу, сделал работу над ошибками, которые он допускал в своих предыдущих боях. И в этом поединке он их уже не допускал. Если он будет так продолжать, то я думаю, у него есть хорошее будущее, но только в одном случае: если он не встретится со мной в реванше», — приводит слова Папина официальный сайт Федерации бокса России.