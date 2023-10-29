Тренер Нганну: глава WBC сказал Фрэнсису, что он будет в топ-10 рейтинга супертяжеловесов

Дьюи Купер, тренер бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну, заявил, что глава WBC Маурисио Сулейман сказал, что Нганну будет включён в топ-10 рейтинга организации среди тяжеловесов после убедительного поединка против британца Тайсона Фьюри.

«Маурисио Сулейман, президент WBC, сказал Фрэнсису, что он будет включён в топ-10 рейтинга среди тяжеловесов, потому что он лучше, чем большинство из боксёров тяжёлой весовой категории, которые входят в топ-10. Он доказал это на ринге, поэтому абсолютно точно, вы ещё увидете Фрэнсиса», — приводит слова Купера MMAJunkie.

Напомним, боксёрский бой между Нганну и Фьюри продолжался все 10 раундов. Однажды Нганну удалось отправить оппонента в нокдаун, однако победа раздельным судейским решением была отдана британскому боксёру.