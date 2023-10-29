Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кравцов: в бою с Усиком у Фьюри будет совершенно другое отношение и другой настрой

Кравцов: в бою с Усиком у Фьюри будет совершенно другое отношение и другой настрой
Фьюри и Нганну
Комментарии

Глава тренерского совета сборной России по боксу Эдуард Кравцов сообщил, что британец Тайсон Фьюри совершенно иначе настроится на поединок с украинцем Александром Усиком, чем на бой с бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

«Можно ли оценивать шансы Фьюри на победу с Усиком по поединку? Вообще нет. Думаю, там будет совершенно другое отношение, другой настрой. Я бы не стал делать какие-то выводы по этому бою», – сказал Эдуард Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, в ночь с 28 на 29 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходил вечер бокса, в главном событии которого Фьюри встречался на ринге Нганну. Бой продлился все десять раундов и завершился победой Фьюри раздельным решением судей.

Материалы по теме
Эксклюзив
Кравцов: Фьюри показал несерьёзное отношение к бою с Нганну
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android