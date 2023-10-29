«Чемпион мира по настольному теннису». Нганну подшутил над Фьюри после боя

Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну подколол британца Тайсона Фьюри после очного боя по правилам бокса, который проходил в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Чемпион мира по настольному теннису», – написал Нганну в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, после церемонии взвешивания Фьюри заявил, что бой между ним и Нганну будет проходить, как если бы чемпион по настольному теннису встретился с Джоковичем в финале Уимблдона.

Отметим, в ночь с 28 на 29 октября в Эр-Рияде проходил вечер бокса, в главном событии которого Фьюри встречался на ринге с Нганну. Бой продлился все десять раундов и завершился победой Фьюри раздельным решением судей. При этом по ходу поединка Нганну удалось в третьем раунде отправить британца в нокдаун.