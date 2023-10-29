«Я потрясён». Джо Кальзаге отреагировал на выступление Фьюри в бою с Нганну

Бывший чемпион мира, именитый британец Джо Кальзаге прокомментировал выступление супертяжеловеса и соотечественника Тайсона Фьюри в поединке с камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну.

«Я потрясён. Тайсон не был собой. Я считаю, что он недооценил Нганну, который показал себя хорошим боксёром. Я не видел ничего особенного в Нганну, не знал, что он умеет боксировать. Он продемонстрировал хорошую форму, навыки и силу. Бой получится ближе, чем я считал.

Не знаю… Возможно, Нганну боксировал в прошлом. В MMA он предпочитает драться в стойке.

Очевидно, Тайсон был не в форме. У него был простой, но он одержал победу, слава богу. Да, Нганну менял стойки, и, возможно, Фьюри не было удобно», — сказал Кальзаге в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.