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«Так было нужно». Чисора объяснил судейское решение в бою Фьюри — Нганну

«Так было нужно». Чисора объяснил судейское решение в бою Фьюри — Нганну
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Именитый британский ветеран супертяжёлого веса Дерек Чисора прокомментировал результат поединка между бывшим соперником, соотечественником Тайсоном Фьюри и камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну.

Напомним, Фьюри победил раздельным судейским решением по итогам десяти раундов (95-94, 95-94, 93-96), побывав в нокдауне.

«Очевидно, это судейское решение было необходимым, организаторам нужно, чтобы Фьюри подрался с Усиком в конце декабря. Пусть Нганну и не подняли руку, но он победил. Он устал, но продолжил драться, выжил и показал себя великолепно. Нганну победил. Парень больше года не выступал в MMA, его подготовкой занимался Майк Тайсон. Он выступил лучше меня. Шучу», — сказал Чисора в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

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