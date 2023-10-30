«Хабиб всегда будет выше». Дудакова объяснила, почему Махачев хочет бой за второй пояс

Российский боец женского минимального веса (до 52 кг) UFC Виктория Дудакова высказалась о перспективах звёздного соотечественника Ислама Махачева после победы в реванше с австралийцем Алексом Волкановски.

«Ислам хочет попробовать что-то новое, чтобы, возможно, его не равняли с Хабибом, так как он всегда будет выше. Сколько Хабиб сделал для спорта, как его поднял бой с Конором. И возможно Ислам хочет попробовать себя в полусреднем весе. Может быть, ему это удастся, если вот Эдвардс, допустим, останется чемпионом.

Не знаю, захочет ли Леон с ним драться, но Ислам его пройдёт. Колби? Он тоже уже возрастной боец. В каком-то плане это конкурентный бой, но непонятно, когда он состоится. Ковингтон дерётся раз в год в лучшем случае и не факт, что через три месяца или через полгода он выйдет на бой с Махачевым. Мне кажется, вряд ли. Если повезёт, то Колби дерётся раз в год, если луна с солнцем сойдутся, и он захочет драться», — сказала Дудакова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.