Рамазан Исмаилов назвал российского бойца, способного победить в бою с Нганну

Известный тренер Рамазан Исмаилов дал комментарйи по поводу российского бойца Сослана Асбарова.

«Сейчас у нас Евгений Тищенко – первый номер в рейтингах. С ним будет конкурентное противостояние. У него сильная любительская база, много боев по профессионалам. Но у Сослана есть все, чтобы выиграть у Тищенко. Это не Алексей Папин. Тем более Евгений – левша. Там уже сыграет роль тактический план. Победа над Тищенко поможет Асбарову заявить о себе на мировой арене.

Самое интересное, что хотели организовать бой Сослана с Фрэнсисом Нганну. Но у камерунца были большие запросы. Было бы великолепно, если бы Асбаров разобрал Нганну. Он мог бы разобрать. При всех «если бы» мог. Но задачка очень сложная. Потому что Фрэнсис выбрал правильную тактику на бой с Тайсоном Фьюри», – приводит слова Исмаилова Metaratings.