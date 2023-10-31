Дрозд оценил шансы Усика в бою с Фьюри после победы британца над Нганну

Бывший чемпион мира россиянин Григорий Дрозд оценил шансы украинца Александра Усика в поединке с Тайсоном Фьюри после выступления британца против камерунца Фрэнсиса Нганну.

Напомним, Фьюри победил раздельным судейским решением по итогам десяти раундов (95-94, 95-94, 93-96), что вызвало споры.

«Я думаю, что после боя Фьюри с Нганну задумались все, в том числе и Усик. Считаю, что Саше будет достаточно просто справиться с таким Фьюри. Честно говоря, Фьюри в любом случае представляет лицо профессионального бокса, а в этом поединке он выглядел, мягко говоря, не очень.

Но Тайсон парень неглупый, и он хорошо понимает, что с такой формой на ринге с Усиком ему просто нечего делать. И ему надо задуматься о том, что же он хочет предложить Усику в предстоящем бою», — приводит слова Дрозда «РИА Новости Спорт».