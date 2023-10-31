О'Мэлли — о боях с боксёрами: в UFC сказали, что никто не знает Хейни, так что шансов нет

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Шон О'Мэлли высказался о возможном поединке с абсолютным чемпионом мира по боксу в лёгком весе Девином Хейни.

«Девин Хейни? Я не хочу говорить о нём ничего плохого, но я правда никогда не смотрел его бои. Ещё недавно я даже не знал, кто такой он, Джервонта Дэвис и парень по имени Шакур Стивенсон.

Я обсуждал с UFC возможность проведения боксёрских поединков, но они мне сказали, что никто не знает Девина Хейни, так что шансы равны нулю. Он просто не звезда, никто не знает его и Джервонту Дэвиса. Если спросить случайного прохожего, он ответит, что не знает их», – сказал О'Мэлли в видео, опубликованном на его YouTube-канале.

Напомним, О’Мэлли завоевал титул в августе этого года, победив соотечественника Алджамейна Стерлинга на турнире UFC 292.