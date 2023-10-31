«Он его перебоксировал». Шон О'Мэлли согласился с судейским решением по бою Фьюри — Нганну

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Шон О'Мэлли высказался о боксёрском поединке между Тайсоном Фьюри и Фэнсисом Нганну, заявив, что судьи приняли правильное решение, отдав победу британскому боксёру-тяжеловесу.

«Лично я всегда отдавал предпочтение Тайсону только потому, что мне нравится смотреть шоу. Я решил поддерживать Тайсона, поэтому, когда я смотрел бой, возможно, у меня было немного предвзятое отношение к Тайсону.

Думал, что он выиграл бой. Конечно, его уложили, но я могу быть слегка предвзятым. Мне нужно пересмотреть бой. Считаю, что он [Тайсон] его перебоксировал. Он просто его перебоксировал. Был один раунд со счётом 10:8, именно в нём он упал, но я думаю, что большинство раундов осталось за ним.

Безумие, когда ты такой большой и получаешь отсекающий удар с правой, а потом левый хук. Именно левый хук сбил его с ног. У него [Нганну] есть удар с обеих рук, он от природы одарён на 100%. Очевидно, массивный боец бьёт сильнее кого-либо. У него просто отключающий удар с обеих рук, и это всё, что можно сделать в боксе. Поэтому я не ожидал, что он выступит не очень хорошо. У него были месяцы для подготовки, а от природы он настоящий атлет», — сказал О'Мэлли в видео на своём YouTube-канале.

Напомним, Фьюри победил раздельным судейским решением по итогам десяти раундов (95-94, 95-94, 93-96). Коммерческий боксёрский поединок проходил в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).