Аспиналл: текущий дивизион тяжеловесов UFC будет лучшим из всех, что мы видели

Английский боец смешанных единоборств Том Аспиналл, выступающий в тяжёлой весовой категории UFC, заявил, что считает текущее поколение бойцов своего дивизиона сильнейшим в истории. В своём обращении, Аспиналл отметил Сириля Гана, Жаилтона Алмейду, Кёртиса Блэйдса и Сергея Павловича, с которым ему предстоит встретиться на ближайшем турнире UFC 295.

«Я думаю, что у каждого есть свои сильные и слабые стороны, как и у любого соперника. Честно говоря, я думаю, что бой с Сирилем Ганом — это тяжёлый бой, но это то, что я искал. Я не вызывал Гана потому что думаю, что это лёгкий бой. Я вызывал его, потому что мне нужен был его рейтинг, и я хочу быть претендентом на титул.

Думаю, следующие 5-6 лет в тяжёлом весе, вероятно, будут самыми интересными за всю историю. По моему мнению, у нас есть много таких парней, как я, которым чуть за тридцать, и они ещё даже не в расцвете сил. Знаете, у нас есть такие парни, как Павлович, очевидно, Ган, Алмейда, Блэйдс. Мы все будем драться друг с другом в ближайшие 5-6 лет. Это будет лучший дивизион тяжеловесов, который мы когда-либо видели», — сказал Аспиналл в интервью TNT Sports Argentina.