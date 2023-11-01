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Саид Нурмагомедов: если Пётр Ян будет дальше хорошо тренироваться, его будет тяжело побить

Саид Нурмагомедов: если Пётр Ян будет дальше хорошо тренироваться, его будет тяжело побить
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Российский боец смешанных единоборств Саид Нурмагомедов поделился мнение о карьерных перспективах прославленного бойца Петра Яна. Несмотря на три поражения подряд, Нурмагомедов выразил уверенность в том, что Ян способен вернуться на прежний уровень.

«Почему, почему? То, что он бои проиграл, ни о чём не говорит. Не знаю, как он сам мотивирован. Может у него травмы. Если он будет дальше хорошо тренироваться, его будет тяжело побить», — сказал Саид Нурмагомедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максутом Жафяровым.

Последними тремя соперниками Яна в UFC были бывший чемпион в легчайшей весовой категории Алджамейн Стерлинг, нынешний чемпион Шон О'Мэлли и один из претендентов на титул Мераб Двалишвили. Следующий соперник Петра Яна пока что не определён.

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