Аллен: Павлович — машина для нокаутов. Аспиналлу не надо с ним рубиться

Британский боец UFC Арнольд Аллен высказался по поводу предстоящего поединка между Томом Аспиналлом и Сергеем Павловичем.

«Павлович — абсолютная машина для нокаутов, на его счету 15 нокаутов. Он проиграл только Алистару Овериму. Оверим все время сближался с ним, наносил удары коленями, подставил ему подножку в одном из тайских клинчей и отправил его в нокаут.

Том Аспиналл — очень хороший грэпплер. У него хорошие сабмишены. Он очень быстр, начиная с бокса и заканчивая тейкдаунами. Его размены в муай-тай очень хороши. И если он сможет его повалить, то одержит победу. Нужно быть неуловимым, не стоит с ним зарубаться. Если Том сможет прижать его к земле, он точно выиграет», — приводит слова Аллена MMA News.