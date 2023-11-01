«О нём должны писать в книгах по боксу». Бивол восхитился действующим бойцом

Член рейтинга pound-for-pound и действующий чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрий Бивол высказался о непобеждённом американце Теренсе Кроуфорде (40-0, 31 KO).

«Кроуфорд невероятен. Он не просто хорош, а великолепен в том, что делает. Я считаю, что о нём должны писать в книгах о том, как научиться боксу. Это по-настоящему хороший боец», — сказал Бивол в интервью Matchroom Boxing.

Теренсу Кроуфорду 36 лет. Американец является бывшим чемпионом мира в лёгком весе (до 61,2 кг), а также абсолютным чемпионом в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг).

30 июля 2023 года Кроуфорд досрочно остановил в девятом раунде соотечественника Эррола Спенса и стал абсолютным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг). Всего на счету американца 40 побед (31 – нокаутом) и ни одного поражения.