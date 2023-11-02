Кормье: бой Джонса и Миочича был бы потрясающим в 2015 году, он переоценён

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Даниэль Кормье прокомментировал организацию поединка за временный титул в тяжёлом дивизионе (до 120 кг) между россиянином Сергеем Павловичем и британцем Томом Аспиналлом.

«Возможно, мы влюбились в идею боя Джона Джонса и Стипе Миочича из-за их статуса, и этот поединок, вероятно, переоценён. Бой Павловича и Аспиналла может оказаться лучше, это два лучших тяжеловеса в мире.

Мы не знаем, в какой форме находится Стипе, ему 41 год, и мы не видели его с тех пор, как ему исполнилось 39. Я не говорю, что он уже не тот. Но у нас есть два молодых и голодных льва, борющихся за титул. Бой Джонса и Миочича потряс бы вас сегодня или в 2015-2016 году? Я не сомневаюсь, что новый хедлайнер UFC 295 будет потрясающим», — сказал Кормье в эфире ESPN.