Сидельников: есть вероятность, что короткое уведомление сыграет на руку Павловичу

Российский боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников рассказал, как на Сергея Павловича и Тома Аспиналла повлияет короткое уведомление о назначении боя. Напомним, их бой был назначен на турнир UFC 295 чуть более чем за две недели до проведения из-за травмы Джона Джонса, который готовился к поединку со Стипе Миочичем.

«Сыграет ли на руку Павловичу то, что Аспиналл готовился меньше? Ну, какая-то доля вероятности этого есть. Мы видели сейчас, что Волкановски вышел за чеком, как сказал Махачев, на коротком уведомлении, и это сказалось. И здесь может сыграть, это нельзя исключать. Но когда ты профессиональный боец, то должен готовиться полноценно. В этом плане Сергей выигрывает», — сказал Сидельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.