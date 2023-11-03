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Сидельников: есть вероятность, что короткое уведомление сыграет на руку Павловичу

Сидельников: есть вероятность, что короткое уведомление сыграет на руку Павловичу
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Российский боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников рассказал, как на Сергея Павловича и Тома Аспиналла повлияет короткое уведомление о назначении боя. Напомним, их бой был назначен на турнир UFC 295 чуть более чем за две недели до проведения из-за травмы Джона Джонса, который готовился к поединку со Стипе Миочичем.

«Сыграет ли на руку Павловичу то, что Аспиналл готовился меньше? Ну, какая-то доля вероятности этого есть. Мы видели сейчас, что Волкановски вышел за чеком, как сказал Махачев, на коротком уведомлении, и это сказалось. И здесь может сыграть, это нельзя исключать. Но когда ты профессиональный боец, то должен готовиться полноценно. В этом плане Сергей выигрывает», — сказал Сидельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

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