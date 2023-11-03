Махачев рассказал о состоянии той ноги, которой он потряс Волкановски

Чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев рассказал о состоянии ноги после того, как ударил ей австралийца Александра Волкановски на UFC 294.

«Была травма, бить не могу до сих пор. Могу бегать, ходить нормально. Но однажды зашёл в зал, побегал, а потом ударил сильно по груше. И она опять заболела у меня. Я ходил к врачу, он сделал массаж. Сказал, что переломов нет, но сильный ушиб», – сказал Махачев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, поединок Махачева и Волкановски был главным боем вечера UFC 294. В преддверии этого боя австралиец заменил Чарльза Оливейру, который не смог принять участие из-за травмы. Махачев победил своего оппонента техническим нокаутом в середине первого раунда.

Отметим, что Махачев нанёс удар по голове Волкановски ногой, а затем добил соперника руками.