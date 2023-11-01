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«Ислам поставил жирную точку». Саид Нурмагомедов – о поединке Махачева и Волкановски

«Ислам поставил жирную точку». Саид Нурмагомедов – о поединке Махачева и Волкановски
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Российский боец смешанных единоборств Саид Нурмагомедов высказался о второй подряд победе соотечественника Ислама Махачева над австралийцем Александром Волкановски в титульном поединке на турнире UFC 294.

«Да, я этого и ожидал. Прошлый бой пошёл тяжело потому, что Ислам плохо восстановился. А сейчас он хорошо восстановился. И просто удосрочил Волкановски. Он поставил жирную точку», — сказал Саид Нурмагомедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максутом Жафяровым.

Напомним, поединок Махачева и Волкановски был главным боем вечера UFC 294. В преддверии поединка, австралиец заменил Чарльза Оливейру, который не смог принять участие из-за травмы. Махачев победил своего оппонента техническим нокаутом в середине первого раунда.

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