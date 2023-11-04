Роберт Уиттакер извинился перед чемпионом UFC Исламом Махачевым

Боец смешанных единоборств Роберт Уиттакер принёс извинения чемпиону UFC в лёгком весе Исламу Махачеву за то, что недооценил россиянина в бою с австралийцем Александром Волкановски.

«Я хочу обратиться к Исламу. Извиняюсь, что я недооценил заслуги Махачева в том, как он победил Волкановски. Это было не то, что я хотел сделать, пусть это и звучало именно так. Я прощу прощения за это. Ни капли не умаляю заслуг Махачева. Он расправился с парнем, который доставил ему уйму проблем в первом бою. Адаптировался к смене соперника. То, что он сделал той ночью, просто невероятно», – приводит слова Уиттакера BJ Penn.

Напомним, поединок Махачева и Волкановски был главным боем вечера UFC 294. В преддверии этого боя австралиец заменил Чарльза Оливейру, который не смог принять участия из-за травмы. Махачев победил своего оппонента техническим нокаутом в середине первого раунда.