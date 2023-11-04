Хейни — о словах О'Мэлли: меня никто не знает? Я зарабатываю в два раза больше, чем он

Абсолютный чемпион мира по боксу в лёгком дивизионе (до 61,2 кг) американец Девин Хейни (30-0, 15 KO) отреагировал на недавнее высказывание чемпиона UFC в легчайшей весовой категории Шона О'Мэлли. Напомним, О'Мэлли заявил, что никто не знает Хейни, поэтому шансы на боксёрский поединок с ним равны нулю.

«Он первым упомянул моё имя. Я запутался. Никто меня не знает? Гарантирую, что зарабатываю в два раза больше, чем этот парень», – написал Хейни на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, 10 декабря в Сан-Франциско (США) состоится вечер бокса, в главном событии которого сойдутся обладатель титула WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) американец Реджис Прогрейс (29-1, 24 KO) и Девин Хейни.