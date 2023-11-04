Кормье предложил следующего соперника для Камару Усмана

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье считает, что бывший обладатель титула в полусреднем дивизионе (до 77 кг) нигериец Камару Усман должен сразиться с австралийцем Робертом Уиттакером в следующем бою.

«Я выступаю за организацию этого боя. Это большой поединок, и я считаю, что оба парня заслуживают того, чтобы выходить в клетку только на большие бои. И если они не сражаются за чемпионство, то им нужен бой чемпионского уровня. Поэтому я выступаю за организацию боя Камару Усмана и Роберта Уиттакера», — сказал Кормье в эфире ESPN.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ), Усман проиграл раздельным решением Хамзату Чимаеву. Уиттакер на UFC 290 уступил техническим нокаутом южноафриканцу Дрикусу дю Плесси.