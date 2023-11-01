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Масвидаль: Усман нокаутировал бы Чимаева, если бы у него была подготовка

Масвидаль: Усман нокаутировал бы Чимаева, если бы у него была подготовка
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Двукратный претендент на титул UFC американец Хорхе Масвидаль считает, что нигерийский экс-чемпион Камару Усман одержал бы победу над Хамзатом Чимаевым, если бы провёл полноценный лагерь.

«Забавная история. Камару нечасто соглашается драться на коротком уведомлении, но мы видели результат. Безумный поступок. Итак, я в ночном клубе, я был в очках, и тут кто-то спрашивает: «Как дела, Хорхе?» Я обернулся и увидел Усмана. На часах было 4:30 утра.

Это произошло буквально за день до объявления его боя с Чимаевым. И хочу сказать, что, если бы у этого парня было пять-шесть недель на подготовку к поединку с Хамзатом, он бы убрал его. Он бы нокаутировал его к чёрту», — сказал Масвидаль в интервью MMA Mania.

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