Масвидаль: Усман нокаутировал бы Чимаева, если бы у него была подготовка

Двукратный претендент на титул UFC американец Хорхе Масвидаль считает, что нигерийский экс-чемпион Камару Усман одержал бы победу над Хамзатом Чимаевым, если бы провёл полноценный лагерь.

«Забавная история. Камару нечасто соглашается драться на коротком уведомлении, но мы видели результат. Безумный поступок. Итак, я в ночном клубе, я был в очках, и тут кто-то спрашивает: «Как дела, Хорхе?» Я обернулся и увидел Усмана. На часах было 4:30 утра.

Это произошло буквально за день до объявления его боя с Чимаевым. И хочу сказать, что, если бы у этого парня было пять-шесть недель на подготовку к поединку с Хамзатом, он бы убрал его. Он бы нокаутировал его к чёрту», — сказал Масвидаль в интервью MMA Mania.