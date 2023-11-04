Кайо Борральо — Абусупьян Магомедов: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 4 на 5 ноября в Сан-Паулу (Бразилия) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 231. В основном карде немецкий боец российского происхождения Абусупьян Магомедов (25-5-1) встретится с бразильцем Кайо Борральо (14-1).

Абусупьяну Магомедову 33 года. Боец дебютировал как профессионал в 2010 году и в сентябре 2022-го впервые выступил в UFC, победив техническим нокаутом в первом раунде американца Дастина Штольцфуса. В июле на UFC on ESPN 48 Магомедов сразился с американцем Шоном Стриклендом и уступил ему техническим нокаутом.

Бои основного карда начнутся 5 ноября в 4:00 мск. Примерное начало поединка Борральо – Магомедов – в 4:40 мск, трансляцию проведёт телеканал «Матч Боец». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC Fight Night 231.