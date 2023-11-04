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Али Абдулхаликов победил Наримана Аббасова на турнире Rizin в Баку

Али Абдулхаликов победил Наримана Аббасова на турнире Rizin в Баку
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Завершился поединок турнира Rizin FF, проходящего в Баку (Азербайджан). Местный боец лёгкого веса (до 70 кг) Нариман Аббасов (29-4) встретился c россиянином Али Абдулхаликовым (11-1).

Встреча завершилась победой Али Абдулхаликова единогласным решением судей.

Али Абдулхаликову 30 лет. Боец дебютировал в профессиональных смешанных единоборствах в 2013 году и имеет в своём активе выступления в промоушене RCC.

Напомним, в главном бою турнира Rizin FF в Баку Вугар Карамов (18-3) сразится с японцем Чихиро Сузуки (11-4).

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