Али Абдулхаликов победил Наримана Аббасова на турнире Rizin в Баку
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Завершился поединок турнира Rizin FF, проходящего в Баку (Азербайджан). Местный боец лёгкого веса (до 70 кг) Нариман Аббасов (29-4) встретился c россиянином Али Абдулхаликовым (11-1).
Встреча завершилась победой Али Абдулхаликова единогласным решением судей.
Али Абдулхаликову 30 лет. Боец дебютировал в профессиональных смешанных единоборствах в 2013 году и имеет в своём активе выступления в промоушене RCC.
Напомним, в главном бою турнира Rizin FF в Баку Вугар Карамов (18-3) сразится с японцем Чихиро Сузуки (11-4).
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