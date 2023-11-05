Райан Гарсия дал прогноз на бой Девина Хейни и Реджиса Прогрейса

Звёздный американский боец Райан Гарсия высказался о предстоящем поединке за титул WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) между соотечественниками Реджисом Прогрейсом (29-1, 24 KO) и Девином Хейни (30-0, 15 KO), который состоится 10 декабря в Сан-Франциско (США).

«Бой Девина Хейни и Реджиса Прогрейса получится хорошим, и Девин Хейни одержит победу. Если бой пройдёт на встречных курсах? Тогда Реджис победит. Но Хейни не тот парень, который идёт вперёд», — приводит слова Гарсии DAZN.

В своём последнем бою, состоявшемся в мае, Хейни победил единогласным решением звёздного украинского ветерана Василия Ломаченко, что вызвало споры.

Прогрейс завоевал титул в ноябре 2022 года, победив нокаутом в 11-м раунде соотечественника Хосе Зепеду.