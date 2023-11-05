Ринат Фахретдинов отреагировал на ничью с Элизеу Залески дос Сантосом

Российский боец смешанных единоборств Ринат Фахретдинов прокомментировал ничейный результат в бою с бразильцем Элизеу Залески дос Сантосом в рамках турнира UFC Fight Night 231.

«Ветра дуют не так, как хотят корабли. Ну что сказать, ребят — писать, жаловаться на то и другое не буду и не собираюсь! Всегда принимаю всё как есть. Ничья — значит ничья! Если я выигрываю, то выигрывает вся моя команда, если нет, то вся вина только на мне! Всё пошло немного не по плану. Быстрый нокдаун, и вот я захотел бонус на большой арене — в ущерб результату, конечно же — но и его не дали. Честно сказать я в шоке, за такое можно было $ 50 тысяч накинуть. Нас с Элизеу обокрали, я считаю, а вы как думаете?

С огромным желанием и мотивацией иду дальше! Но это всё мелочи жизни. Сейчас важно другое, делаем дуа за наших братьев и сестёр. Ведь это реальная жизнь, а у нас… всего лишь потеха публики», – написал Ринат Фахретдинов в своих социальных сетях.