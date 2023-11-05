Максим Дивнич рассказал о конфликте с комиком Сергеем Орловым

Российский боец смешанного стиля Максим Дивнич рассказал о своём конфликте с известным отечественным комиком Сергеем Орловым, шутившим на тему религии.

«Я просто увидел, что он высмеивает веру. Я связался с ним, приехал на выступление. Мы постояли и пообщались на улице, он передо мной извинился. Я ему предложил дружбу. Спросил, зачем так говорить о вере, предложил показать всё, познакомить. Но он не захотел дружить. А потом я был в отъезде…

Мне прислали видео, что его нашли на улице и пообщались с ним. Там были взрослые мужчины, человек 10. И они просто сняли на камеру, как он извиняется. Конфликта никакого не было, было недопонимание. Я ему просто сказал, что есть святые вещи, которые трогать нельзя: вера, мама, жена, дети. К Сергею никакого негатива нет, нормальное отношение. Я за то, чтобы всем дружить и нормально взаимодействовать», — сказал Максим Дивнич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.