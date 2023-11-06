Максим Дивнич объяснил, почему решил сделать паузу в выступлениях

Российский боец смешанного стиля Максим Дивнич, также выступающий в кулачных боях, объяснил решение сделать паузу в карьере.

«У меня небольшая пауза. Нужно перестроить немного свою жизнь. Я много занимаюсь общественной деятельностью. И на спорт остаётся мало времени. Раньше я жил только лишь спортом. Утром, вечером – тренировки, режим, сон. Но в последнее время у меня нет такого удовольствия, такой возможности.

Общественная деятельность поглощает всё моё время. Если раньше в моей жизни было 90% спорта, то сейчас его – 10%. Потому что есть дела важнее. Посмотрим. Нужно думать, анализировать. Всё зависит от соперников, предложений», — сказал Максим Дивнич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.