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Максим Дивнич назвал главную проблему современного российского общества

Максим Дивнич назвал главную проблему современного российского общества
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Российский боец смешанного стиля Максим Дивнич, также выступающий в кулачных боях, высказался о проблемах отечественного менталитета.

«У меня были ситуации, когда к моей жене приставали, когда кто-то сознание терял в общественном транспорте. Ты говоришь людям: «Давайте поможем». А они даже свои телефоны не выключают.

Это проблема безразличия. С этим нужно бороться. Я открываю глаза людям, показываю эти ситуации. И напоминаю, что наша сила в поддержке, взаимопомощи, единстве. Одному что-то сложно сделать. А когда нас двое, трое, пятеро. Кто чем может. Не всегда есть сила, но бывает интеллект», — сказал Максим Дивнич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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