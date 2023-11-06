Бивол отреагировал на слова своего менеджера про возможность сменить весовую категорию

Действующий чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол высказался о недавних словах своего менеджера Вадима Корнилова про возможность перехода во второй средний вес ради более крупных боёв.

«Во время выступлений мой вес составляет максимум 185 фунтов. В обычной жизни я вешу около 190 фунтов. Спуститься до 175 будет несложно. Я только начинаю тренировочный лагерь, и мой вес снижается. Я чувствую, что могу согнать больше, но я просто этого не хочу. Я помню, как делал это во время любительских выступлений. Тогда я думал только о еде и воде, но не о боях. Конечно, если будет веская причина спуститься до 168 фунтов, и, если речь будет идти о бое за пояс, я буду стараться изо всех сил. Я сделаю 168, но если на то будет уважительная причина», — приводит слова Бивола boxingnews24 на канале Fight Hub TV в YouTube.

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