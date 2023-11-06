Умар Нурмагомедов показал фото с Хабибом, охарактеризовав его одним словом

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов, выступающий в легчайшей весовой категории UFC, разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал фото с двоюродным братом, экс-чемпионом промоушена в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Стабильный», — подписал фото Умар.

Фото: Из личного архива Умара Нурмагомедова

Напомним, Хабиб за время карьеры в смешанных единоборствах провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в UFC. Последним его поединком стало противостояние с американцем Джастином Гэтжи. Их бой прошёл в октябре 2020 года на турнире UFC 254. Россиянин одержал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде.

Хабиб Нурмагомедов готовит Ислама Махачева к поединку с Александром Волкановски: