В команде Бивола перечислили возможных соперников

Вадим Корнилов, менеджер чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянина Дмитрия Бивола, высказался о потенциальных соперниках подопечного, который, как ожидается, вернётся на ринг в январе.

«На данный момент у нас есть парень из Флориды, Калайджич, он дрался с Бетербиевым. Также идут разговоры о Роналде Гавриле, бывшем сопернике Дэвида Бенавидеса. Не знаю, выступает ли он сейчас, но мы внесли его в список. Знаю, что идут обсуждения Ахмеда Эльбиали. Ещё один парень, о котором мы пытались узнать, это Линдон Артур», — сказал Корнилов в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

В своём последнем бою, состоявшемся в ноябре 2022 года, Бивол победил единогласным судейским решением бывшего чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканца Хильберто Рамиреса, нанеся ему первое поражение в карьере.