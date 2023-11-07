Чейл Соннен высказался о фаворите боя между Павловичем и Аспиналлом

Двукратный претендент на титул UFC, а ныне комментатор и аналитик Чейл Соннен высказался о предстоящем поединке между россиянином Сергеем Павловичем и британцем Томом Аспиналлом. Он пройдёт в рамках турнира UFC 295.

«Аспиналл по-прежнему считается фаворитом. Это никого не удивляет? Я предполагал, что фаворитом будет Павлович. Однако Том по-прежнему являемся любимцем аудитории. Я нахожу это удивительным по ряду причин.

У Тома было мало времени [на подготовку], ведь он не планировал здесь драться. Сергей нокаутировал последних шестерых оппонентов. Всех в первом раунде. И сделал это за два года. Да, и, кстати, был запасным бойцом [на UFC 295]. Так что меня просто поражает мнение о фаворите», — сказал Соннен на своём канале в YouTube.

Почему Сергей Павлович — самый страшный нокаутёр UFC?