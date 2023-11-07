Роман Долидзе вызвал Хамзата Чимаева на поединок

Грузинский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Роман Долидзе бросил вызов непобеждённому бойцу чеченского происхождения Хамзату Чимаеву. Соответствующий пост он разместил на своей странице в социальных сетях.

«Хамзат, я думаю, это знак!» — написал Долидзе.

В последнем бою, который проходил в марте на UFC 286, Долидзе единогласным судейским решением проиграл бывшему претенденту на чемпионский титул, итальянцу Марвину Веттори. Роман дебютировал в профессиональных смешанных единоборствах в 2016 году, а в июле 2020-го впервые подрался в UFC, победив россиянина Хадиса Ибрагимова техническим нокаутом.

Чимаев в последнем бою победил Камару Усмана.

Хамзат Чимаев провёл спарринги с сыновьями Рамзана Кадырова: