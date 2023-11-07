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Роман Долидзе вызвал Хамзата Чимаева на поединок

Роман Долидзе вызвал Хамзата Чимаева на поединок
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Грузинский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Роман Долидзе бросил вызов непобеждённому бойцу чеченского происхождения Хамзату Чимаеву. Соответствующий пост он разместил на своей странице в социальных сетях.

«Хамзат, я думаю, это знак!» — написал Долидзе.

В последнем бою, который проходил в марте на UFC 286, Долидзе единогласным судейским решением проиграл бывшему претенденту на чемпионский титул, итальянцу Марвину Веттори. Роман дебютировал в профессиональных смешанных единоборствах в 2016 году, а в июле 2020-го впервые подрался в UFC, победив россиянина Хадиса Ибрагимова техническим нокаутом.

Чимаев в последнем бою победил Камару Усмана.

Хамзат Чимаев провёл спарринги с сыновьями Рамзана Кадырова:

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