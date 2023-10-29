«Самый опасный человек в Brave». Как Чимаев попал в ММА и сразу стал звездой

Неделю назад Хамзат Чимаев продлил свою победную серию в профессиональных ММА, одержав победу над бывшим чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом. Теперь Борз практически официально переведён в статус претендента на титул и уже находится в шаге от того, чтобы красоваться с поясом на талии.

Глава UFC Дана Уайт называет Хамзата одной из главных звёзд промоушена уже сейчас. И надо сказать, что репутация будущего чемпиона и суперзвезды сопровождала его на протяжении всей его карьеры в смешанных единоборствах. Начинался путь Чимаева в Швеции, где он поначалу работал на птицефабрике и затем попал в зал All Stars, в котором тренировался с бойцами UFC Александром Густафссоном, Илиром Латифи и Резой Мадади.

Там Хамзат показал впечатляющий уровень и, проведя три боя в любителях, перешёл в профессиональный спорт. В мае 2018 года он разобрался с Гардом Ольве Сагеном, а спустя три месяца – с Оле Магнором. Две уверенные победы побудили руководство Brave CF подписать контракт с перспективным бойцом.

В нынешнем сезоне трансляции Brave CF доступны в ОККО.

Во многом такое быстрое продвижение получилось благодаря хорошим рекомендациям со стороны партнёров по залу и, в частности, Густафссона, который поручился за Хамзата и назвал его будущим чемпионом и звездой ММА. Дебют в Brave вышел очень мощным. Чимаеву достался австриец Марко Кисич, которого Борз разнёс за три минуты, да и сделал это так жёстко, что соперник отправился прямиком в больницу со сломанной челюстью.

Сам Хамзат уже через месяц вернулся в клетку и выступил в среднем весе, так как сразу нацелился на звание двойного чемпиона Brave. Чеченский боец сошёлся с одной из восходящих звёзд лиги Сидни Уилером, который в итоге не выстоял и минуты, отправившись на канвас уже на 35-й секунде. И стоит отметить, что это уже был мейн-ивент, Хамзат взлетал очень быстро. И тогда ему понадобился поединок с другим непобеждённым бойцом — Икрамом Алискеровым. Это, пожалуй, один из самых известных поединков Чимаева, прошедший за пределами UFC. Поединок начался довольно успешно для Алискерова. Он остановил несколько попыток проходов, навязывал размены и всячески нейтрализовывал сильные стороны соперника. Однако в итоге в середине первого раунда у Хамзата прошёл апперкот, от которого даже вылетела капа Икрама.

После таких подвигов известность Борза вышла на совершенно другой уровень. В Brave называли его самым опасным бойцом лиги в средней и полусредней весовых категориях. На этом фоне ему выдали бой с опасным нокаутёром Мзвандиле Хлонгвой. С ним Чимаев уже не стал лететь в размены, а просто вязал его в борьбе, и в итоге задушил его Д’Арсом во втором раунде.

Всего за 11 месяцев Чимаев провёл четыре поединка в Brave, и, разумеется, это не скрылось от глаз руководителей других промоушенов. Однако Борзу пришлось взять вынужденную паузу в связи с начавшейся пандемией, хотя уже были разговоры о титульном поединке с Хуссейном Аль-Силави, который так и не состоялся.

Позже в руководстве Brave объясняли, что с самого начала понимали, что Чимаев не задержится надолго и способен стать звездой ММА в глобальном смысле. Поэтому в лиге просто создали для Хамзата успешный плацдарм, засветили все его сильнейшие стороны и получили свою выгоду. Во-первых, бойцы поняли, что через Brave можно пробиться на самый верх, а во-вторых, лига показала, что у неё достаточно высокоуровневые бойцы.

Путь Чимаева в UFC известен многим. Он начал с того, что провёл два боя за десять дней и одержал две победы. Были и сложности, когда Хамзат думал даже о завершении карьеры, когда ему ошибочно диагностировали рак, был и коронавирус. Борз всё преодолел и стал не только звездой, но и ролевой моделью для многих молодых бойцов, которые пытаются повторить его путь и идут в Brave, а потом стремятся к вершинам.