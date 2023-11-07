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Хамзат Чимаев улучшил положение в обновлённом рейтинге средневесов UFC

Хамзат Чимаев улучшил положение в обновлённом рейтинге средневесов UFC
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Непобеждённый спортсмен чеченского происхождения Хамзат Чимаев поднялся на восьмое место в обновлённом рейтинге бойцов UFC, выступающих в средней весовой категории. Ранее Чимаев был на девятой позиции. С восьмого места Хамзат сместил Джека Херманссона, который теперь сам стал девятым.

В последнем поединке Чимаев встречался с Камару Усманом. Их бой состоялся 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 294. Противостояние продлилось всю дистанцию (три раунда) и завершилось победой Хамзата судейским решением. В общей сложности в активе Чимаева 13 боёв в смешанных единоборствах, в каждом из которых он одерживал победы. На счету Усмана 20 побед при четырёх поражениях.

Чимаев станет топовым средневесом! Борз на пути к титулу:

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