Хамзат Чимаев улучшил положение в обновлённом рейтинге средневесов UFC

Непобеждённый спортсмен чеченского происхождения Хамзат Чимаев поднялся на восьмое место в обновлённом рейтинге бойцов UFC, выступающих в средней весовой категории. Ранее Чимаев был на девятой позиции. С восьмого места Хамзат сместил Джека Херманссона, который теперь сам стал девятым.

В последнем поединке Чимаев встречался с Камару Усманом. Их бой состоялся 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 294. Противостояние продлилось всю дистанцию (три раунда) и завершилось победой Хамзата судейским решением. В общей сложности в активе Чимаева 13 боёв в смешанных единоборствах, в каждом из которых он одерживал победы. На счету Усмана 20 побед при четырёх поражениях.

Чимаев станет топовым средневесом! Борз на пути к титулу: