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Абдель-Азиз: это уже история. Два короля в рейтинге P4P из одного города, из одной школы

Абдель-Азиз: это уже история. Два короля в рейтинге P4P из одного города, из одной школы
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Известный MMA-менеджер Али Абдель-Азиз высказался о решении UFC поставить россиянина Ислама Махачева на первое место в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории (P4P). С этой позиции Ислам сместил американца Джона Джонса.

«Это уже история. Два короля в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории из одного города, одной школы. Дядя Абдулманап, да благословит Аллах его душу, очень бы гордился своей скромной школой», — написал Абдель-Азиз на своей странице в социальных сетях.

В ММА на счету Махачева 25 побед и одно поражение. В последнем бою Ислам победил представителя Австралии Александра Волкановски.

Хабиб Нурмагомедов готовит Ислама Махачева к поединку с Волкановски:

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