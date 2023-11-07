Непобеждённый американский боксёр арестован за пьяное вождение с оружием в машине

Претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Джаред Андерсон арестован в Орегоне (штат Огайо, США). Об этом информирует ESPN US. Ему предъявили обвинения в ненадлежащем обращении с огнестрельным оружием в транспортном средстве в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

23-летний спортсмен провёл в заключении чуть больше восьми часов, после чего был освобождён под залог. Промоутерская компания Top Rank, представляющая интересы Андерсона, отказалась от каких-либо комментариев.

За время карьеры на профессиональном уровне Андерсон провёл 16 поединков, победив в каждом из них (15 побед были добыты нокаутом).

Ранее сообщалось, что чемпион Европы по боксу Никита Иванов арестован до 5 января после стрельбы в Москве.