Хавьер Мендес: Аспиналл тоже очень силён, для Павловича это вызов и точно не лёгкий бой

Известный тренер по смешанным единоборствам Хавьер Мендес высказался о предстоящем поединке россиянина Сергея Павловича с британцем Томом Аспиналлом на турнире UFC 295.

«Какой совет бы дал Павловичу, если бы стоял в его углу? Что ж, я бы сперва изучил сильные стороны Тома перед тем, как давать советы Сергею. Я должен изучить Тома, выявить его слабые стороны, и лишь потом бы давал советы Сергею. Сейчас мне сложно сказать, потому что мои мысли не забиты этим боем, потому что уже не готовлю Сергея. Я не могу сказать, потому что действительно не знаю.

Какие минусы есть у Тома Аспиналла? На бумаге Том тоже очень силён. Хороший грэпплинг, хорошая ударка. Он спаррингует с высококлассными боксёрами, кикбоксёрами. Том — очень серьёзный оппонент. Так что нас ожидает бой двух опасных ударников, которые способны завершить поединок прямо в самом его начале. Посмотрим. Для Сергея это большой вызов. Точно не лёгкий бой.

Нужно ли Сергею начать быстро с самого начала? Думаю, не совсем хорошо спешить. Когда спешишь, ты можешь нарваться на неприятности. Нужно сначала прощупать, понять оппонента. Не надо спешить. Исключением являются ситуации, когда тебе нечего терять. Тогда вперёд. Но в данной ситуации это плохая идея. Нужно прощупать оппонента, его мощь, понять, на что тот способен. Не надо форсировать события, если это не та ситуация, в которой тебе нечего терять, когда ты большой андердог.

Удивлюсь ли, если Сергей защитится от тейкдаунов Тома? Нет, не удивлюсь. Сергей очень сильный. У нас его переводили, недолго удерживали на земле, но он быстро вставал. И это было пять лет назад. Пять лет назад! Сейчас это уже другой Сергей», – приводит слова Мендеса «Спорт-экспресс».