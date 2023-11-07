Тренер Махачева: никто не бил по лапам жёстче, чем Павлович, у него огромная сила

Известный тренер по смешанным единоборствам Хавьер Мендес высказался о силе россиянина Сергея Павловича, который встретится с британцем Томом Аспиналлом на турнире UFC 295.

«Сергей тренировался у нас, по-моему, пять-шесть лет назад. И тогда он был ещё очень зелёным. У него было немного опыта, но он был очень-очень талантливым. Ещё тогда я подумал, что он может стать чемпионом мира — со временем. И теперь, спустя пять лет, он дерётся за титул. Я не удивлён. Он очень-очень талантлив. И он бьёт очень жёстко. Очень. Он — отличный атлет.

Почему он не стал продолжать тренироваться у нас? Не знаю, не знаю. Никогда об этом его не спрашивал. Люди приходят и уходят. Возможно, из-за того, что в Сан-Хосе очень дорого. Это очень дорогое место. Именно по этой причине многие бойцы сюда или вообще не приезжают, или не хотят возвращаться. Всё очень дорого. Жизнь тут дорогая. Считаю, что моё место проживания — самая дорогая для жизни территория в мире.

Удивляла ли меня сила Сергея? Да, я был впечатлён его силой. Когда он впервые приехал к нам, Даниэль Кормье и Кейн Веласкес переводили его вниз очень легко. У них не было проблем с тем, чтобы провести ему тейкдаун. Вначале он не был особо хорош на земле, но по мере того, как его переводили снова и снова, он научился быстро вставать, потому что у него громадная физическая сила. Громадная сила! Они переводили его, но он быстро вставал. Совсем недолго оставался внизу.

Можно ли сравнить Сергея в плане мощи с Фрэнсисом Нганну? Тут я не знаю, не знаю. Потому что я не видел тренировочного процесса Нганну. Знаю, что Сергей очень сильный, что он бьёт очень жёстко. Я держал ему лапы. Он бьёт очень жёстко, очень.

Был ли кто-то, кто бил по лапам жёстче, чем Сергей в тяжёлом весе? Нет. Никто не бил сильнее, чем Сергей.

Он жёстче, чем Кейн Веласкес? Да. Кейн был точнее в ударах. Он технарь, у него прекрасная техника. Не думаю, что ещё есть настолько техничный тяжеловес, как Кейн. А в плане силы — Сергей самый сильный из всех, кого я тренировал», – приводит слова Мендеса «Спорт-экспресс».