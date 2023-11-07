Порье рассказал подробности предложения сразиться с Махачевым на UFC 294

Двукратный претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг), американец Дастин Порье рассказал детали предложения заменить Чарльза Оливейру в чемпионском бою с россиянином Исламом Махачевым на турнире UFC 294. Напомним, Оливейру заменил Алекс Волкановски.

«Оставалось 12 или 11 дней до боя, когда мне позвонили. Причём в тот момент я только прилетел во Флориду. Мне надо было проверить квартиру. Я провёл там где-то пять дней, потренировался со своей командой, потому что давно не видел ребят.

Я прихожу домой, распаковываю вещи и вижу звонок. Смотрю, а это вице-президент UFC Хантер Кэмпбелл. Я даже вспотел. Я ему говорю: «Какой удачный момент ты выбрал». Я ведь как раз был во Флориде: здесь вся моя команда, все мои тренеры. Я подумал, что это судьба. Он спросил о моём весе. Я сказал, что сделаю вес за 11 дней без проблем. Он попросил дать ему один день.

На следующий день я не получил ответа. Я написал ему: «Братан, я же сказал «да». Давай сделаем этот бой. Вся моя команда здесь». Он молчал некоторое время, а потом пошли новости о Волкановски. Но он мне не обещал, что это буду я. Он спросил меня, смогу ли я. Думаю, он просил один день, потому что ждал ответа от Волкановски», — приводит слова Порье MMA Fighting.