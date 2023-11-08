«Алга, Казахстан». Калмыков высказался о сопернике перед юбилейным турниром Hardcore

Известный российский боец ММА Мухамед Калмыков высказался о предстоящем поединке с Ахмадом Джанчураевым. Он состоится в рамках юбилейного турнира Hardcore, который пройдёт 11 ноября на «ЦСКА-Арене». Калмыков и Джанчураев сразятся за вакантный титул организации в среднем весе.

«Мы уже встречались в ринге. Я успел прочувствовать манеру его работы. С того боя он вырос, оформил серию из пяти побед. Я не жду лёгкой победы. Он – уровень топа и полноправного претендента на титул. А то, что он представляет Казахстан, – я только рад. У меня тоже много болельщиков там. Казахстан, алга», — сказал Калмыков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Ранее сообщалось, что в качестве приглашённых гостей турнира выступит дуэт Hammali & Navai.