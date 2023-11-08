15-летний Адам Кадыров стал обладателем очередной награды

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков вручил начинающему бойцу смешанных единоборств Адаму Кадырову орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой». Об этом у себя в социальных сетях рассказал отец Адама, глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Казбек Коков лично вручил ему высокую награду. Согласно указу, таким образом, он отмечен за значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия. Я знаю, что Адам, который делами и поступками старается во всём быть похожим на своего дедушку, воспримет такую оценку как аванс», — написал Рамзан.

Ранее 15-летнему Адаму присвоили звание Героя Чеченской Республики. Также он получил государственную награду Татарстана орден «Дуслык» и удостоился высшей награды Карачаево-Черкесии – Адам получил орден «За заслуги». Кроме того, недавно он стал обладателем ордена «За заслуги перед Уммой» I степени.