Топурия дал прогноз на свой бой с чемпионом UFC Волкановски

Проспект полулёгкого веса (до 65 кг) UFC Илия Топурия разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался о предстоящем поединке с австралийцем Александром Волкановски, являющимся обладателем чемпионского титула промоушена в полулёгком весе.

«Мой прогноз — финиш в первом раунде, а ваш?» — написал Топурия.

Напомним, поединок Топурии и Волкановски состоится на турнире UFC 298 и будет его главным событием. Дата и место проведения спортивного мероприятия пока неизвестны. Известно лишь, что турнир состоится в первом квартале 2024 года.

Напомним, в последнем бою Волкановски проиграл россиянину Исламу Махачеву. Топурия в последнем поединке победил Джоша Эмметта.

Серхио Рамос поздравил Топурию с победой над Эмметтом: