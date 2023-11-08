Рикки Хаттон отреагировал на выступление Фьюри в бою с Нганну

Бывший чемпион мира британец Рикки Хаттон прокомментировал выступление действующего обладателя титула WBC в супертяжёлом весе соотечественника Тайсона Фьюри в поединке с камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну.

«Люди говорят, что поединок мог уйти в любую сторону. Да, так можно считать, но, как по мне, Тайсон сделал достаточно.

Бой стал банановой кожурой для Тайсона. Он получил реальную порку без дивидендов. Должен ли он был соглашаться на этот бой, учитывая, что ему предстоит поединок с Усиком? Я не знаю. Кажется, он получил рассечение, и мы не знаем, когда он вернётся. Но главное заключается в том, что мой приятель победил, хоть мы и ожидали, что он выступит лучше», — сказал Хаттон в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.