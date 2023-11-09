Алекс Перейра заявил, что Диллон Дэнис может присоединиться к промоушену UFC

Бразильский боец смешанных единоборств Алекс Перейра, которому на ближайшем ивенте UFC 295 предстоит провести главный бой вечера против Иржи Прохазки, высказался о Диллоне Дэнисе, ранее участвовавшем в Bellator. Перейра заявил, что Дэнис, который в последнее время занимается наращиванием медийной активности, вполне может присоединиться к промоушену UFC.

«У нас было две тренировочных сессии: одна по смешанным единоборствам перед моим боем с [Яном] Блаховичем, а другая перед боем, который у него был с Логаном [Полом].

Сперва мы провели ММА-сессию, и я мог увидеть, что он очень талантливый парень. Он великолепен, и тот факт, что он проводит переговоры с UFC или пытается в них вступить, просто супер. Я буду переживать за него», — приводит слова Перейры с медиадня UFC 295 Middle Easy.