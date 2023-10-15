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Логан Пол победил Диллона Дэниса

Логан Пол победил Диллона Дэниса
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В Манчестере (Великобритания) в рамках боксёрского вечера MF & DAZN: X Series 10 состоялся шестираундовый бой между известным блогером 28-летним Логаном Полом и бывшим бойцом смешанных единоборств 30-летним Диллоном Дэнисом, который дебютировал в боксе. Пол имел преимущество на протяжении всего поединка, а в шестом раунде его соперник был дисквалифицирован, поскольку неоднократно пытался использовать приёмы из других единоборств.

Пол проводил свой второй поединок в зачёт профессиональной карьеры. Ранее в 2019 году он проиграл в шестираундовом бою блогеру KSI. Годом ранее эти же соперники провели поединок по правилам любительского бокса, который закончился вничью. В 2021 году Пол также участвовал в выставочном бою против Флойда Мейвезера.

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