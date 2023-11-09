Павлович рассказал, собирается ли он выходить с российским флагом на бой с Аспиналлом

Российский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Сергей Павлович рассказал, собирается ли он выходить на бой с Томом Аспиналлом с российским флагом.

«Можно ли сейчас выходить на бои UFC с флагом своей страны? Очень интересный момент. Потому что на последнем турнире говорили, что запрещено. Я обрадуюсь, если мне разрешат», — приводит слова Павловича Metaratings.

Напомним, в последнем бою, который состоялся в ночь на 23 апреля мск в Лас-Вегасе, Павлович встречался с американцем Кёртисом Блэйдсом и нокаутировал его в первом раунде. В настоящий момент Сергей занимает второе место в рейтинге тяжеловесов промоушена Даны Уайта.

Аспиналл в последнем поединке оказался сильнее поляка Марчина Тыбуры. Сейчас Том четвёртый в рейтинге тяжеловесов.