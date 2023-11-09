Эвандер Холифилд высказался о предстоящем бое Усика и Фьюри

Легендарный американский боксёр Эвандер Холифилд высказался о предстоящем поединке между украинским чемпионом мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе Александром Усиком и британским чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри. Ожидается, что он состоится в феврале следующего года.

«Оба боксёра хороши. Это будет отличный бой. Каждый из них хорош в своём деле, но я знаю, что Тайсон Фьюри будет в отличной форме. Его форма будет отличаться [от того, что было в бою с Фрэнсисом Нганну]», — сказал Холифилд на каналеFight Hub TV в YouTube.

Ранее фаворита в поединке между Усиком и Фьюри назвал известный российский промоутер Камил Гаджиев.

Усик встретился с Криштиану Роналду: